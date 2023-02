Los colombianos suelen quejarse por los maltratos que sufren en algunas oportunidades por parte de algunas aerolíneas, en las que tienen que aguantar algunos abusos, las cuales suelen denunciar por medio de las redes sociales, como le ocurrió a un jugador que fue figura con la Selección Colombia.

El perjudicado en esta ocasión fue Carlos Sánchez, actual jugador de San Lorenzo de Argentina y que es muy querido por los seguidores de la 'tricolor', debido a su gran representación con la camiseta amarilla en Mundiales, Eliminatorias y Copas América.

Por medio de su cuenta de Twitter, 'La Roca' contó que le tocó pagar 11 millones de pesos por un vuelo, pero además 3 millones adicionales por el equipaje, pero lo peor, es que no tenía una silla asignada.

“¿Qué pasa, Avianca? Pagué 11 millones de pesos por un vuelo y me cobran 3 millones de pesos más por las maletas, pero no me dejan subir al avión por qué está sobrevenido. Superintendencia, ¿quién responde?”, dijo Sánchez.

Tras la queja del jugador, la aerolínea le respondió: “Hola, Carlos. Acabamos de confirmar con nuestro equipo en tierra que ya te asignaron tu silla y estás abordando en este momento”.

Aunque Sánchez no reveló el destino del vuelo, el absurdo valor que canceló el jugador, fue motivo para que en las redes sociales, lamentaran los abusos a los que están expuestos los usuarios.