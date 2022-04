Una de las grandes polémicas en el mundo del entretenimiento en los últimos días fueron las polémicas declaraciones de Jada Pinkett sobre su esposo Will Smith al asegurar que contrajo matrimonio con él por obligación, lo que generó muchas críticas a ella.

Después de la cachetada que le pegó Will a Chris Rock por burlarse de su esposa, Pinkett no mostró mucho apoyo a su pareja y por el contrario criticó y trató de exagerada la reacción de Smith. Además, confesó que nunca quiso casarse con él, sino que lo hizo forzosamente al quedar embarazada.

Pues sobre el tema habló el influencer colombiano ‘La Liendra’, el cual se mostró muy molesto por las palabras de Jada, salió en defensa de Will y afirmó que espera nunca tener en su vida una esposa como ella.

"Que Dios me libre de una mujer como la de Will Smith, a uno todo el mundo cayéndole encima y ella sale a decir que se casó con él por obligación, no pues que apoyo, de verdad que suave...Will: de mi mujer no vuelvas a hablar (golpe)...mujer de Will Smith, ¿tú que tiene que decir?: yo no necesitaba que él me defendiera, además me casé con él por obligación WTF", dijo el risaraldense.

Aquí el video de la Liendra hablando contra Jada Pinkett: