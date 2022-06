En su mejor estilo, 'La Liendra', una de las celebridades más reconocidas de internet, se refirió a la ruptura del futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira, uno de los temas más mediáticos de la farándula en el mundo actualmente, ya que se dice que el jugador español le fue infiel a la colombiana.

Es la noticia del momento, pues era considerada una de las parejas más estables del habla hispana en el mundo, pero todo cambió luego de que se filtrara la supuesta infidelidad de Piqué, por lo que Shakira habría decidido separarse del jugador del FC Barcelona.

Incluso, ya se hablan de disputas legales y todo el debido proceso que cabe en una separación. Por supuesto, en Colombia no ha sido ajeno el tema y una de las celebridades de internet, con millones de seguidores, 'La Liendra', reaccionó y dio su punto de vista. Defendió a la cantante y le dejó un consejo a Piqué.

"Piqué en este momento es el ejemplo para nosotros que tenemos una buena mujer, de que no la caguemos 'marica', yo no culpo a Piqué porque el ser humano puede fallar, pero tienes una buena mujer, tenés una familia, eres deportista del Barcelona, no la cagués", dijo La Liendra.