Uno de los grandes idilios que vive el fútbol colombiano en la actualidad tiene que ver con la gran relación que forjaron Luis Fernando Díaz y Jürgen Klopp en el Liverpool. Sin embargo, el guajiro no ha sido el único colombiano que ha tenido la oportunidad de trabajar con el alemán. Otro que estuvo bajo las órdenes de este estratega fue Adrián Ramos, cuando estuvo en el Borussia Dortmund.

El actual delantero del América de Cali estuvo dialogando con Win Sports y aceptó compartir su experiencia con Klopp. Lastimosamente, no fue lo mismo que se está viendo hoy con Luis Díaz. En la Bundesliga, sintió el rigor y la exigencia de un técnico que le fue quitando protagonismo en Alemania.

"Con Klopp tuvimos mucha indiferencia porque él me exigía, así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía. Yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar y eso no me gustaba. Desafortunadamente me tocó la otra cara, pero es parte del fútbol".