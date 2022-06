Arranca la última semana y la segunda vuelta presidencial ya aparece a pocos días, los candidatos que anhelan ser el nuevo presidente de Colombia, ajustan detalles para atraer más votos y poder ser el reemplazo de Iván Duque en la Casa de Nariño. Recientemente, Rodolfo Hernández es noticia gracias a su esposa.

Todo, por lo que ha confesado en un especial con Los Informantes, de Caracol Televisión. Socorro Oliveros, la esposa de Rodolfo Hernández, aseguró que si llega a la Casa de Nariño como Primera Dama, su perfil sería como el de Lina Moreno, la cónyuge de Álvaro Uribe Vélez.

Socorro Oliveros ha sido clara que ha visto en la Primera Dama de Álvaro Uribe un ejemplo y que le gustaría reflejar algo de ese perfil en la administración de Rodolfo Hernández. Cabe recordar que el ingeniero está en un mano a mano con Gustavo Petro. Prácticamente, en las encuestas, aparecen en un empate técnico.

"Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además", dijo Socorro Oliveros en Los Informantes. Si llega a ganar la presidencia, la esposa de Rodolfo Hernández ha confesado que le gustaría quedarse en Bucaramanga y no ir a Bogotá.