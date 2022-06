La victoria de Gustavo Petro en las urnas ha provocado que Marbelle se mantenga como la principal tendencia de conversaciones en las redes sociales de Colombia. La artista prometió irse del país si el líder del Pacto Histórico era elegido como nuevo Presidente, suceso que acabó volviéndose realidad. Muchos usuarios en Twitter e Instagram le reclaman a la intérprete de 'Collar de perlas' que cumpla con su palabra, aliste maletas y se vaya del país.

Ante la ola de mensajes contra Marbelle, apareció un trino conciliador por parte de la reconocida actriz, Margarita Rosa de Francisco. En su perfil social, decidió 'bajar un cambio' a los ataques y le envió un mensaje a la cantante invitándola a quedarse en el país. Se solidarizó con ella, elogió su voz y le pidió que se permaneciera en la "Colombia renaciente".

Lastimosamente, Margarita Rosa recibió una respuesta muy contestataria por parte de Marbelle. El tono pacífico y tranquilo no funcionó con la mujer que, durante los últimos meses, ha emprendido una campaña de odio contra Gustavo Petro y todos sus seguidores en las urnas. Sin filtro, dejó claro que no se va a quedar y lanzó el dardo: "No existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo... ¿Respecto a mi voz? Nada interesante."

Por el momento, la gente se sigue preguntando cuándo Marbelle cumplirá su promesa y se irá del país. Algunos usuarios en redes, incluso, han llegado a proponer caravanas en Bogotá para acompañar a la artista hasta el aeropuerto para despedirla.