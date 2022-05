El entrenador Juan Carlos Osorio, exAmérica de Cali, tenía una oferta sobre la mesa de un club de México que necesita sacudirse de la crisis, y la rechazó, según afirma la prensa mexicana. El 'Míster' salió por la puerta de atrás del club americano y ahora busca nuevos rumbos.

Cabe recordar que pese a lo mal que le fue con América de Cali, Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos colombianos más reconocidos en el mundo y de los más cotizados de la región. Incluso, estuvo en el radar de la Selección Colombia y dirigió a México en el Mundial de Rusia 2018.

Precisamente, su nombre en México no pasa desapercibido y aún hay clubes que lo buscan tras su paso por la Selección, en esta ocasión, parece que la oferta sobre la mesa no le convenció y tuvo que decir no. El equipo que intentó ir por el colombiano fue el Juárez FC, que hizo una temporada para el olvido.

Este club finalizó último en la fase regular del primer semestre de 2022 en la Liga MX, solamente sumó 11 puntos en 17 partidos jugados. Ante la crisis, Juan Carlos Osorio era el esogido para tomar las riendas, pero según informó César Luis Merlo ni los millones de por medio lo convencieron.