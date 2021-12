En el último programa de 2021 de 'Saque Largo', el show de las tardes de Win Sports, el periodista Juan Felipe Cadavid confirmó que no podía seguir trabajando con la señal deportiva. Llegó el fin de una etapa para este especialista en deportes el pasado 24 de diciembre, cuando confirmó su ida del medio de comunicación.

Es una de las despedidas más emotivas que se han presentado en los últimos años en Win Sports. El periodista Juan Felipe Cadavid es uno de los periodistas que empezó hace 9 años, cuando se fundó el canal, cuando se debutaba por todo lo alto como la única señal de la televisión colombiana 100% programación deportiva.

Juan F. Cadavid dejó claro que no es un adiós y que espera volver pronto a trabajar con Win Sports. Su despedida, como era de esperar, generó mucha emotividad en los compañeros de set. Tras las lágrimas y en el día después, el periodista explicó su salida del canal. Va de lleno para 2022 con su proyecto propio y las labores con Caracol Radio.

"No siempre se puede estar donde uno quiere estar. Lamentablemente, por la cantidad de proyectos que se vienen en Caracol Radio, por temas empresariales, me tocó tomar una decisión de vida y profesional y elegir una de las 2 casas. Creer en estos nuevos proyectos de pronto es un reto, una equivocación, no lo sé, pero yo creo que no. Estoy muy feliz porque creo que vienen cosas muy importantes", dijo Juan Felipe Cadavid en su canal de Youtube.