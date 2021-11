Iván René Valenciano rompió el silencio y se refirió a la polémica que se armó en las redes sociales, porque presuntamente estaba borracho en pleno programa del ‘Vbar’ de Caracol Radio del pasado miércoles 27 de noviembre.

El ‘Bomber’ aclaró en el mismo programa pero que se emitió el día jueves, que no estaba borracho, lo que sucedió fue que tomó un medicamento que es muy fuerte y que no siempre le caen bien, es por esto que los oyentes lo escucharon de manera extraña.

"Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes, en ciertos momentos del día me los tengo que tomar y no todas las veces me caen de la mejor manera. Entonces me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que lo tengan en cuenta", dijo el también panelista del canal ESPN.

Iván detalló que lleva tres años tomando ese medicamento debido a que “a mí me dio un infarto, me encontraron una enfermedad que se llama trombocitosis esencial, a raíz de eso mantengo medicado todo el tiempo".

El exJunior contó que la situación es bastante difícil, ya que si él no se toma la medicina por un tiempo determinado se podría morir.

"Uno no puede estar diciendo que 'es que yo tengo esta enfermedad, que me dio un infarto'. Yo no puedo estar aclarando todo el tiempo esa circunstancia. Ya llevo un tiempo con esta condición. Es más, si no me tomo el medicamento en cierto tiempo por ejemplo en un mes me muero enseguida", concluyó.