El volante colombiano James Rodríguez tendría nuevo amor, sería una actriz y modelo colombiana, según lo informa la periodista especializada en farándula, Mary Méndez. En el programa La Red, dicha comunicadora da detalles del nuevo romance.

Cabe recordar que James Rodríguez anda de vacaciones por Colombia y Estados Unidos y anda alejado de las canchas esperando a que se solucione su futuro deportivo, ya que se ve, es un hecho, que no quiere continuar en el Al Rayyan de Qatar y su agente Jorge Mendes trata de ubicarlo en Europa.

Actriz y modelo colombiana sería el nuevo amor de James

En el programa La Red, dan detalles de la que sería la nueva pareja de James Rodríguez, se trata de Kimberly Reyes, una actriz y modelo colombiana de 33 años que está separada actualmente.

"Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez", comienza diciendo la periodista Mary Méndez en plena emisión de La Red.

"No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible, tenemos claro que no es una unión formal, no hay anillo, es un amor secretó", recalcó Mary Méndez.

"Yo grabé un reality con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: "no te lo puedo decir"", agregó el presentador Carlos Vargas.