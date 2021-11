Por quinto año consecutivo la marca Oster® presenta su plataforma deportiva “Oster te Inspira 2021”, una campaña con propósito social que apoya a los jóvenes talentos en Colombia y que se ha convertido en un referente nacional. La novedad será que la convocatoria estará abierta para jóvenes paradeportistas, llevando a otro nivel el apoyo e inclusión al deporte colombiano. En el 2021 la bolsa de donación será por un valor total récord de $180 millones de pesos.

De estos incentivos económicos, 4 becas deportivas, hasta por 30 millones de pesos para el primer lugar, se entregarán a jóvenes atletas que participan en el proceso formativo paralímpico en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano (CPC). Por otra parte, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Oster entregará las otras 4 becas hasta por 30 millones de pesos para el primer lugar, a jóvenes atletas que practiquen una de las disciplinas deportivas convencionales participantes.

Las buenas noticias no paran y es así como este año se unen a “Oster te Inspira 2021” dos grandes atletas élite que brillan para Colombia en los escenarios internacionales. Se trata de Anthony Zambrano, medalla de plata en los 400 metros planos en los recientes Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ranking No. 1 en su categoría en el escalafón de World Athletics al corte de agosto 2021. Complementa la nómina de lujo, la tenista en silla de ruedas, Angélica Bernal, número 9 del mundo en el ranking de la Federación Internacional de Tenis, además de ser medalla de Oro en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y única suramericana en su modalidad en llegar a semifinales en el US Tennis Open 2020.

Los jóvenes deportistas interesados en participar en la convocatoria nacional lo podrán hacer desde ya y hasta el 28 de noviembre, subiendo un video a Instagram de máximo un minuto de duración o también enviarlo vía WhatsApp al número al 317-4137928, y donde mencionen su edad, realicen una demostración de su disciplina, cuenten su historia en el deporte y mencionen sus mejores logros. En la publicación del video en la red social, el participante debe etiquetar: @Oster_col y usar el hashtag #OsterTeInspira2021 y en el caso de los para deportistas, deberán incluir el numeral #ImPArables. Los rangos de edades que podrán participar en esta convocatoria son entre los 14 y 21 años de edad, en el caso de los deportes convencionales, y entre los 12 y 21 años que practiquen paradeportes. Para mayor información sobre cómo participar en “Oster te Inspira 2021”: https://www.ostercolombia.com/servicio-y-soporte/informacion-legal/terminos-y-condiciones-de-promociones

Los deportes convencionales que hacen parte de esta convocatoria son: Atletismo, Boxeo, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia,Jjudo, Levantamiento de pesas, Lucha Olímpica, Taekwondo, Tenis de mesa, Arquería y Baile deportivo. Y los paradeportes que hacen parte de esta convocatoria son: Boccia, para Judo, Para atletismo, Para Cycling, Para natación, Para powerlifting, Para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, Para tiro con arco, Para esgrima con sillas de ruedas, Para triatlón.

Del total de jóvenes participantes, se elegirán ocho deportistas como finalistas, 4 deportistas convencionales y 4 para deportistas. Dicha selección, será adelantada por los metodólogos del SENA y del CPC respectivamente. Posteriormente, para el 20 de diciembre del 2021, se presentarán las historias de los jóvenes finalistas a los colombianos a través de la APP Oster para que las conozcan, se inspiren y los apoyen con su voto que representará el 20% de la votación final de cada uno. El gran evento final será el 22 de enero de 2022, con la presencia de Anthony Zambrano y Angélica Bernal, un delegado del SENA, un delegado del CPC y un periodista deportivo, quienes se encargarán de calificar durante un evento en “vivo”, el 80% restante para cada finalista.

“Es importante el apoyo que las empresas privadas brindan a los deportistas y una de ellas es Oster, que por medio de su campaña ‘Oster Te Inspira’ muchos jóvenes en todo el país han tenido la oportunidad de demostrar su talento y no desistir de continuar en el deporte. Las becas deportivas que han entregado desde hace cinco años, se han convertido en una esperanza para que los jóvenes de todo el país alcancen sus objetivos. Por eso los invito a que participen en esta convocatoria y no desistan y luchen por alcanzar sus sueños”, afirmó Anthony Zambrano.

Por su parte, la tenista en silla de ruedas Angélica Bernal opinó: “Un gran paso el que da la marca Oster al incluir dentro de sus becas deportivas la posibilidad de que atletas con discapacidad tengan la oportunidad de participar y acceder a estos maravillosos premios. Sin duda, la gran presentación del equipo nacional en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021, donde se lograron 24 preseas y cumplimos con la mejor actuación en la historia del deporte paralímpico, es la mejor muestra que estamos para grandes cosas y que necesitamos el apoyo de la empresa privada”