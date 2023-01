Luis Díaz: "Quiero ayudar a las personas que más me necesitan"

Cada vez falta menos para que Luis Fernando Díaz regrese a la actividad con el Liverpool y mientras eso ocurre, el guajiro no deja de ser noticia desde Inglaterra. Los medios y los hinchas siguen de cerca la recuperación de su rodilla para que se pueda unir nuevamente a la plantilla dirigida por Jürgen Klopp. Por ahora, el jugador se encargó de confirmar una noticia que le permitirá cumplir uno de sus sueños.

Como se pudo constatar, Luis Fernando Díaz cerró un acuerdo para unirse a la agencia NVA SEG, entidad que representa artistas y también deportistas cuyo único objetivo es usar su influencia para realizar acciones sociales de gran impacto. 'Lucho' ya firmó su vínculo y aprovechará su posición en el Liverpool y la Selección Colombia para poder ayudar a personas muy necesitadas y a las que él podría cambiarles la vida.

"Cuando me uní al Liverpool, sabía que necesitaba a las mejores personas a mi alrededor. Chris y el equipo de NVA SEG son exactamente eso y estoy muy emocionado de unirme a ellos. El fútbol me ha dado mucho y ahora quiero usar mi posición para apoyar a las personas que me necesitan en Liverpool, Colombia y en todo el mundo", expresó Luis Díaz.

La inspiradora historia de Luis Fernando Díaz

Un 13 de enero de 1997, nació Luis Fernando Díaz en Barrancas, La Guajira. En el seno de una familia con raíces indígenas, de la tribu Wayuu, el ahora futbolista profesional tuvo que gambeteaarle desde pequeño a muchos problemas graves que se ciñen sobre esa zona del país, como la pobreza, la desnutrición y sobre todo la falta de oportunidades.

Su nombre empezó a tener notoriedad en el fútbol colombiano para el año 2015 y todo gracias a Carlos 'el Pibe' Valderrama. El eterno '10' de la Selección Colombia aceptó ser el técnico de la Selección Colombia indígena para la Copa América que se jugó en Chile. En ese torneo, Luis Díaz se destacó a tal nivel, que el legendario exfutbolista no dudó en recomendarlo para que pudiera llegar al fútbol profesional, al menos en Colombia.

Al año siguiente, comenzó su carrera con Barranquilla F.C, equipo de segunda división en el FPC y su participación allí se extendería por dos temporadas. Se ganó su llamado a la Selección Colombia Sub20 y al año siguiente fue promovido al Junior de Barranquilla. Una vez llegó al equipo Tiburón, duró tres años allí siendo gran figura con el equipo Tiburón y se ganó su llamado a la Selección Colombia de mayores. En 2019 sería transferido por el club al FC Porto de Portugal para que siguiera su carrera en Europa.