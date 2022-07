Luis Díaz fue tema en las redes sociales en los últimos días, debido a que fue visto en una calle de la ciudad de Barranquilla tomando tinto con pan en un puesto de un vendedor ambulante.

El guajiro recibió muchos elogios por no perder la humildad que en muchas ocasiones los futbolistas o famosos pierden, es por esto que el atacante del Liverpool se refirió al tema.

"Trato de hacer a vida un poco normal, como la venía haciendo cuando empecé. Obviamente, no se puede hacer esa vida, allá es mucho más difícil salir y esos temas. Pero, lo que me gusta, siempre trato de hacerlo, así sea de a poquito", dijo Luis.

Que después agregó sobre el tinto con pan que se comió en las calles de Barranquilla y se volvió viral en las redes.

"Para mí, al ir a la casa de mis padres, me acuerdo de esa tomada de tinto. Se me dio y se me ocurrió irme a comprar un tintíco y un pan. Tenía muchísimo de no comerlo, porque en mis tiempos del Junior lo hice algún día. Fue solamente por eso. Trato de hacer un poco lo que venía haciendo, pero en el tema de la alimentación es mucho más difícil", afirmó 'Lucho'.