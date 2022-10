No pierde el tiempo: Luis Díaz está en Colombia y fue pillado en tremenda rumba

Luis Díaz se encuentra en recuperación por una lesión en su rodilla, es por esto que el Liverpool le dio la oportunidad de poder viajar a Colombia, para que continuara en el proceso.

El guajiro se encuentra en la ciudad de Barranquilla, allí fue pillado en una tremenda fiesta junto a su representante Carlos Van-Strahalen, en la reinauguración de una discoteca, tema que generó controversia.

En el video que empezó a rodar en las redes sociales, se ve a 'Lucho' con una pinta para no llamar la atención, ya que tiene una gorra negra y gafas, pero fue inevitable que no lo reconocieran y lo grabaran.

Díaz en rumba ha generado muchos comentarios, algunos en los que critican que el atacante del club inglés se encuentre de fiesta y no enfocado en su recuperación, mientras que otros seguidores aseguran que no está haciendo nada malo y no se encuentra jugando con su equipo.

Aquí el video de Luis Díaz de rumba: