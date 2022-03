Este lunes, 14 de marzo, Andrés Ramiro Escobar decidió romper su silencio y aceptó hablar en vivo con el programa 'Primer Toque', de Win Sports. 'Manga', como popularmente se lo conoce, habló sobre el escándalo que está protagonizando en Islandia luego de ser denunciado por violación en Islandia. Es investigado desde septiembre de 2021 y asegura que le quitaron su pasaporte de forma ilegal.

El futbolista colombiano decidió contar todo lo que ocurrió y aseguró que él es inocente de todo lo que se le acusa. Contó detalles de lo que fue su encuentro con la mujer que, luego de estar con él, fue a denunciarlo por "no acordarse de nada".

"Se está cometiendo una injusticia conmigo. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Quiero pedir ayuda, no sé si al gobierno o a alguna persona experta, porque no me han tratado con justicia. Me quitaron el pasaporte ilegalmente”.