La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien advierte que hará férrea oposición al nuevo Gobierno en Colombia, dice que el recién elegido, Gustavo Petro, estaba "alicorado" en su primer discurso tras ganar la presidencia, el pasado 19 de junio de 2022.

En diálogo con Noticias Caracol, María Fernanda Cabal, una de las caras más reconocidas del uribismo, lanzó su parecer y dijo sin tapujos, además de otras críticas, que Gustavo Petro, palabras más, palabras menos, estaba pasado de tragos al momento de pasar a la tarima tras confirmarse su victoria.

Vale resaltar que con algo más de 11 millones de votos, Gustavo Petro fue elegido el nuevo presidente de Colombia para el período 2022 - 2026. Se hizo inalcanzable para Rodolfo Hernández, quien sacó 10.5 millones de sufragios, aproximadamente.

Los elogios de los adeptos al líder del Pacto Histórico, no se hicieron esperar, así como las críticas de la oposición.

"En general, no me gustó nada (del discurso). Se notaba como si (Gustavo Petro) estuviera alicorado. Me parece que tiene que guardar las formas. Así ha salido en otros discursos", fueron las punzantes palabras de María Fernanda Cabal.