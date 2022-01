El exjugador Faustino Asprilla, emblema de la Selección Colombia y uno de los grandes futbolistas colombianos que pasó por Europa, lamentó la muerte de su 'padre' cuando estuvo en Italia, un reconocido y polémico empresario que falleció en pleno comienzo de año y que estaba preso por fraudes fiscales.

Se trata de Calisto Tanzi, quien era el dueño del Parma pero estuvo involucrado en fraudes fiscales que lo condenaron en Italia. Faustino Asprilla hizo saber esta lamentable muerte en sus redes sociales. Este personaje fue clave para que 'El Tino' se convirtiera en gran bdaluarte del Parma en la década del 90'.

"Hoy me levanté con una tristeza profunda, se nos acaba de ir Calisto Tanzi, fue el dueño del Parma, el señor que hizo grande a una ciudad pequeña porque sin él no hubiera existido el Parma. Que hizo posible el sueño que yo fuera a jugar a Italia, que siempre me trató no como un futbolista si no como a su hijo, me brindó su apoyo su cariño y su amor, no solo a mi sino a todos los jugadores que pasaron por Parma”, dijo Faustino Asprilla en Instagram.