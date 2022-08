No dejan de sorprender: foto del papá de Luis Díaz se hizo viral en redes sociales

La familia Díaz ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Papá e hijo no paran de sorprender, el jugador del Liverpool acaba de ser nominado entre los 30 mejores futbolistas del mundo que disputarán el Balón de Oro 2022, mientras que su padre fue captado en las calles de su pueblo con una fotografía que le dio la vuelta al mundo.

Para nadie es un secreto que la familia de ‘Lucho’ se ha ganado las cosas a pulso, han trabajado desde muy pequeños para lograr lo que son hoy en día. Su humildad es la principal característica y lo han demostrado a pesar de tocar el cielo con las manos.

El pasado viernes, un habitante de Barrancas, pueblo natal de la familia Díaz, fotografió al padre de Lucho y la imagen estalló las redes sociales con comentarios de todo tipo. Don Luis se encontraba campante, al parecer en una estación de gasolina, con una moto de baja gama.

El trino decía: “El papá del hombre que más tiene plata en barrancas en moto y más de un@s por ahí no quieren pisa el suelo sin medio en el bolsillo”. Sin duda, es un acto de mucha humildad, pues no olvida de dónde es pese a que pudiera tener el carro que quisieran sin ningún problema, pero no, él se mantiene en la suya.

Por ahora su hijo se prepara en Inglaterra para el próximo partido de su equipo este lunes ante Crystal Palace en la segunda fecha de la Premier League.