Mientras viajaba, presentaba los exámenes médicos y firmaba los documentos en River Plate, los especialistas en Argentina ya comenzaban con las críticas contra Miguel Ángel Borja, el nuevo fichaje del club 'Millonario' tras la ida de Julián Álvarez a Manchester City.

Se ha robado la mirada de los reflectores. Miguel Ángel Borja ya se une a los trabajos con el entrenador Marcelo Gallardo y será su delantero referente. La actitud del colombiano es la mejor posible, pero el reto es gigante, con un River Plate que no la pasa bien en el fútbol argentino.

Además, River Plate ya quedó fuera de la Copa Libertadores. Los goles de Miguel Borja esperan ser la salvación en este segundo semestre, pero en medio de la ilusión, las críticas no se han hecho esperar. En el programa Debate F, de ESPN, dirigido por Martín Liberman, analizaron al atacante colombiano.

"Pago una fortuna por Borja (River), por un delantero que no sé... ¿A Borja para qué lo quieren, para ganar la Copa Argentina? Técnicamente es un gran delantero, pero las veces que ha salido de su país (Colombia), no rindió nunca. Es una fortuna lo que pagan por Borja. le tiraban centros por todo lado y no anduvo nunca en Palmeiras", dijo Damián Trillini en el programa Debate F.