El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, una de las voces con más autoridad del fútbol colombiano, volvió a tirarle fuertes dardos a James Rodríguez por su juego en el fútbol de Catar y sus últimas presentaciones. Se refirió a su continuidad comenzando el 2022 y las opciones que tiene en la Selección Colombia.

Cabe recordar que no dejó de pasar desapercibido el inesperado cambio de James Rodríguez, pues pasó de la Premier League a un fútbol muy inferior, lejos de Europa y en un equipo que le cuesta si no es por la creatividad del volante colombiano. En su último juego, Al Rayyan ganpo 3-0 y el crack marcó doblete y puso una asistencia.

Tras esto, Carlos Antonio Vélez quiso hacer referencia a James y sin tapujos dijo que "lo normal es que se destaque", ya que el periodista insiste que en Catar juega junto a "un montón de bolardos", haciendo referencia al poco nivel que se observa en esta exótica Liga. El volante sigue luchando por un puesto en la Selección Colombia.

"Es una liga chimba, no destacar allá un hombre de sus condiciones es ridículo. Cuando lo llevaron la imágen era la del mejor jugador de Qatar. Juega al lado de un montón de bolardos, de pitufos, como no... Está volviendo a jugar, a tener minutos, así sí, porque es que ese populachero, así sí que lo convoquen, no como vino en la anterior, por favor, era una frenta, una falta de respeto, así tenga nombre y buen pasado", dijo Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez.