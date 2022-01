El ciclista Carlos Mario Oquendo anunció en una rueda de prensa su retiro del BMX profesional después de una larga y muy fructífera carrera en la que le dio muchas alegrías a los colombianos.

Oquendo de 34 años le dedicó 20 a su carrera deportiva, donde logró conseguir importantes distinciones a nivel nacional e internacional, pero sin duda uno de sus más grandes conquistas fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en Londres 2012.

Carlos Mario confesó que siempre tuvo claro cuándo dejaría la competencia: "Pensaba que el día en el que ya no me gustará entrenar, y no sintiera lo mismo que antes, ese día tendría que dejar de competir”.

Además, el medallista contó detalles de lo que será su futuro, en donde la prioridad será dedicarse a su empresa la cual fabrica elementos de protección para las bicicletas, un producto muy importante para los apasionados al ciclismo.

Pero Oquendo también dejó la puerta abierta para ayudar al deporte colombiano desde la parte administrativa y hasta mencionó que le interesaría trabajar en el ministerio del deporte, ya que estudió y se preparó para eso.