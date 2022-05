El volante Luis Díaz brilla en Liverpool, es el jugador del momento en Colombia y su talento es toda una tendencia mundial, en Europa todos los medios hablan de Lucho y en Inglaterra no djea de causar revuelo cómo en apenas tres meses de actividad ya es toda una estrella. Está ad portas de una final de Champions League y un título que podría ser histórico.

Mientras Luis Díaz goza de un presente notable en Europa, y recibe elogios y buenas críticas por especialistas, hinchas y amantes del fútbol, desde Colombia lo ven como el gran futuro de la Selección y el llamado a liderar nuevos procesos que vuelvan a colocar al país en un Mundial tras el fracaso de camino a Qatar 2022.

Todo le sonríe a Luis Díaz. Por otra parte, en los últimos días, sus padres han sido noticia porque además del apoyo a Lucho, han dejado ver sus afinidades políticas y en plena época de elecciones presidenciales, que definirán el futuro político del país. Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, entre otros, luchan por ser el reemplazo de Iván Duque.

Un dato que llama la atención es conocer cuál es la afinidad política de Luis Díaz. ¿Sigue el pensamiento de sus padres? ¿Apoya a otro candidato presidencial? Su padre, Luis Manhuel Díaz, lo aclara todo, en una charla con el diario El Tiempo.

"En cuestiones de política a Luis no lo incluimos, solo hicimos el compromiso mi esposa y yo y el resto de mi familia para brindarle el apoyo al candidato, ahí Lucho no tiene nada que ver. En eso no nos metemos, lo que queremos es trabajar para que nos vean a nosotros como los padres de Luis Díaz", dijo el papá de la estrella de Liverpool.