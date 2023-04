Patrón Bermúdez: "Lorenzo, respete: James no puede ser el '10' de la Selección"

Una nueva pesadilla apareció en la carrera de James Rodríguez. De forma sorpresiva, el jugador anunció en sus redes sociales que no seguirá jugando en el Olympiacos. Pocas horas después de conocerse esto, la prensa griega reveló el verdadero motivo que provocó la salida del colombiano del club de El Pireo. El '10' protagonizó una nueva polémica al tener un cruce con el DT del equipo.

Luego confirmarse la irremediable salida de James Rodríguez de Olympiacos, las críticas no se hicieron esperar y el colombiano está en el 'ojo del huracán'. Una ola de comentarios negativos ha arrasado las redes sociales contra el '10' de la Selección Colombia y los dardos no han parado de llegarle al jugador. Uno de los que no perdonó este nuevo escándalo en la carrera deportiva del cucuteño fue el periodista, Jorge él Patrón' Bermúdez.

En su canal de YouTube, publicó un video donde relató con lujo de detalle la cronología de la polémica de James: "Ahí está todo claro. Una nueva pataleta del hombre", señaló. "A James no le gusta que lo saquen, se pone vejuco", agregó.

Luego de eso, mandó le sentencia definitiva contra James: "Una vez más, James demuestra que no tiene profesionalismo. No va a terminar la temporada con Olympiacos. Sigo aterrado porque él sigue siendo el '10' de la Selección Colombia. Que nos explique el señor Lorenzo por qué sigue jugando con la Selección".

