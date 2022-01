Por el momento, la liga de Rusia es una de las pocas competencias de Europa que aún no se ha reanudado. Sin embargo, eso no es excusa para que los clubes de ese país no esten jugando y ese es el caso del Zenit de San Petersburgo. Wilmar Barrios y compañía adelantan una interesante pretemporada de amistosos para calentar motores antes de reanudar su participación en la liga loca y la UEFA Europa League.

El pasado 19 de enero, Zenit comenzó su preparación con un amistoso ante Emirates. Allí estuvo presente Wilmar Barrios durante todo el partido y su equipo ganó 3-0. Empezó a sumar minutos ya que su último partido oficial fue el pasado 12 de diciembre. Ahora, quiere tener ritmo porque volverá a jugar con la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, Barrios acabó luciéndose más de la cuenta en ese partido amistoso. En un pelota dividida, cuando disputaba la posesión contra dos rivales, el colombiano se vistió de gala y terminó paseando a los contrarios. El que llevó la peor parte fue el que vino a encararlo de frente. Al mejor estilo latino, Wilmar le clavó un caño de esos que solo se ven en el fútbol de barrio. Zenit lo replicó en sus redes sociales y ya es muy viral.

(VIDEO) En un amistoso, Wilmar Barrios humilló a un rival con un terrible caño de barrio