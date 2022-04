Hace poco más de un mes, Residente sorprendió al mundo con una sesión con el famoso productor Bizarrap, en la cual le tiró a todo el género urbano del momento, pero dedicó nuevamente unas palabras en contra de J Balvin, las cuales obviamente tuvieron eco en todo el mundo y dejó muy mal parado al colombiano.

Si bien muchos artistas se metieron en el medio y tomaron partido de un lado y otro, Jose nunca había querido responder directamente a las agresiones del puertorriqueño, pero en una entrevista con 'Dimelo King', por fin dedicó unas palabras a lo sucedido, pero todo estuvo muy lejos de establecer una confrontación con René.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, aseguró el colombiano.