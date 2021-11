En la actualidad, todavía hay mucho revuelo por las palabras que emitió el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, en contra del periodismo, en las cuales aseguró: "Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. No, las manos no se interpretan, aumenta o no aumenta el volumen de juego, y aquí claramente está aumentando el volumen de juego".

Uno de los que le dio la derecha fue Fabián Vargas, exfutbolista y hoy panelista de varios programas de televisión. Y en una entrevista con el programa Zona Libre de Humo, volvió a dar unas fuertes declaraciones. "Yo no estoy de acuerdo con esa manera de opinar. Todos tenemos derecho, pero no quiere decir que nuestra opinión sea totalmente respetable. Cada uno asumirá lo que dice. Algunos jugadores han encarado su nueva etapa en los medios de una manera que, siento, es la incorrecta", dijo en primera instancia.

Y luego cargó directamente contra el periodista Carlos Antonio Vélez: "Por tipos como Carlos Antonio Vélez me aguanté 20 años a que mi familia le dijeran cosas, que a mi abuela le pintaran las paredes, que mis primos se fueran a golpes por cosas que decían en la radio, entonces por qué un periodista no se puede aguantar la critica”.

Finalmente, dejó una reflexión para ambas partes: "Yo decía por qué cuando al futbolista se le trata de ladrón, de tronco, de paquete y un montón de adjetivos que destrozan no se dice nada. Uno de los compañeros me habló y me dijo ‘es que están insultando a mi familia’ y yo le respondí, ‘a mí me pasó exactamente lo mismo durante 20 años por tipos como ese’. Y me preguntaba ¿por qué el periodista no puede aguantar una crítica?, cuando la ha hecho siempre"