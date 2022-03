Nuevamente un evento musical es cancelado en el país, ya que hace pocos días el Jamming Festival fue postergado cuando tan solo faltaba un día para realizarse, y ahora algo similar sucedió en la ciudad de Medellín con el artista de mexicano Christian Nodal.

El cantante del genero de banda dejó plantados a sus seguidores que se habían reunido en el estadio Atanasio Girardot para disfrutar de varios de sus éxitos, lo que desató la furia de los asistentes que se mostraron decepcionados con el músico y la emprendieron con las sillas y la locación del show.

El evento al que asistieron más de diez mil personas contó con las presentaciones de Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso, DJ Morro y Nodal cerraría el evento como el artista principal, pero ni siquiera alcanzó a llegar a Medellín.

Tras el escándalo, Christian publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se disculpa con sus seguidores en la capital antioqueña y afirmó que todo se dio debido a problemas en los vuelos.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a medallo de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, dijo Nodal.