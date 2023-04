Desafortunadamente, han sido varios los casos de machismo o maltrato contra las mujeres que se ha visto en los medios de comunicación, de las cuales algunos ha salido a la luz pública y en ocasiones se han tomado algunas medidas, pero en otras no ha pasado nada, pero esto no ha evitado que se sigan haciendo este tipo de denuncias.

En las últimas horas, por medio de las redes sociales la periodista Daniela Rojas hizo una denuncia por una actitud que tuvo el presentador Diego Saviola con la colega Alejandra Ramírez, a la cual en pleno en vivo en el programa 'Deporte Sin Tapujos', en una transmisión en Facebook, la mandó a callar y le dio un feo trato por opinar sobre una canción del grupo mexicano, Caifanes.

El hecho se dio cuando un oyente pidió el mencionado tema del que Saviola indicó que no era una buena canción, de inmediato, Alejandra dio su opinión y dijo que “de pronto es buena”, lo que desató la furia del conductor que respondió “usted deje de defender lo indefendible que usted no tiene ni idea que es Caifanes, partamos de allí”.

La discusión continuó con Diego cuestionándola a Alejandra que no conocía de Caifanes y que no debía hablar de lo que no sabía, a lo que otro panelista del programa salió a defender a su compañera, por lo que Saviola intentó terminar el tema mandando a callar a la periodista,

“Si ella se mete de pura terquina a opinar, si no sabe ni tan siquiera de dónde es Caifanes ¿Por qué se pone hablar de lo que no sabe? Dígame tres canciones éxitos de Caifanes, tampoco lo sabe, habla por hablar, quédese calladita mejor”, sentenció Saviola, que después mandó a una pausa y la discusión continuó por fuera de los micrófonos con Ramírez, esta última que aseguró renunció al programa cansada de los maltratos de Diego.

Aquí el video por el que acusan al periodista Diego Saviola de machista: