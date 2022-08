Iván Duque dejó el cargo de presidente de Colombia y muchos se preguntan a qué se dedicará ahora el dirigente político, tema que quedó aclarado, ya que se conoció el nuevo trabajo que tendrá.

Mark Andrew Green, embajador y director ejecutivo del Wilson Center, reveló que Duque trabajará en el Centro como Miembro Distinguido de este centro con sede en Washington D.C en los Estados Unidos.

La función del expresidente, será la de trabajar sobre la defensa de la democracia, el medio ambiente, cambio climático y la biodiversidad.

"Hasta responder con compasión a los millones de venezolanos que huyeron de la tiranía a Colombia. Nos enorgullece darle la bienvenida al Wilson Center y contar con el beneficio de sus ideas y experiencia", dijo Green.

Por su parte, Iván, indicó sobre su nuevo hogar, que: “El Centro Woodrow Wilson, es uno de los Think and Do tanks más prestigiosos del mundo, que ha adoptado los valores de defender la democracia y promover políticas sólidas para enfrentar la migración y la crisis climática en diferentes partes del mundo”.

Duque, que hace algunos días indicó que le gustaría dedicarse a ser maestro, iniciará su nuevo trabajo a partir del mes de septiembre del 2022.