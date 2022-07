El volante colombiano Juan Fernando Quintero no la pasa bien en el fútbol argentino. Su bajo nivel y poca continuidad es la noticia que hay de 'Juanfer' desde Argentina, lo que encaminaría su salida de River Plate y se dice que un gigante brasileño sería su destino.

Es decir, en River Plate no estarían pensando en hacer uso de la opción de compra y de esta manera, Juan Fernando Quintero tendría que presentarse en China en diciembre y resolver su futuro. Según Globo Esporte, el jugador colombiano es pretendido por el gigante Santos.

"Santos intenta fichar a Juan Quintero, mediocampista colombiano que está en River Plate, Argentina. La negociación no es sencilla, pero el Santos entiende que necesitan un centrocampista y pretende hacer un esfuerzo para ficharlo", dice Globo Esporte.

Vale resaltar que no es un buen momento para Juan Fernando Quintero en River Plate, no la pasa bien y no se siente a gusto, no pasa por sus mejores momentos y por eso pensaría en salir para el próximo año. Por ahora, está el rumor de Santos de Brasil como nuevo destino.