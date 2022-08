Ramón Jesurún señaló a los responsables del NO a la Liga femenina en el 2022-II

Terminada la Copa América Femenina, fanáticos y jugadoras siguen exigiendo por una segunda competencia oficial y profesional para las mujeres en Colombia. Mientras el debate y la polémica sigue vigente, otro dirigente que salió a referirse sobre este tema fue el presidente de la FCF, Ramón Jesurún. Sin filtro, señaló a los directos responsables de que el país no tenga una segunda liga femenina en el país.

Resumen: así fue la final entre Brasil y Colombia en la Copa América Femenina 2022

En entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, el máximo dirigente de la Federación no dudó en apuntar directamente a la Dimayor y todos los clubes por la no realización de una segunda Liga femenina en Colombia para 2022. Él ratificó lo que ya se venía diciendo semanas atrás: en 2021, la Asamblea no aprobó un segundo torneo para las mujeres en el año en curso.

"Es un tema que pertenece a la Dimayor, ella es la encargada dentro de la FCF de organizar todas las competencias profesionales. A comienzos de este año se hizo la programación de la Liga Femenina y se dijo en ese momento que sería de seis meses".

Por supuesto, cabe recordar que las jugadoras están pidiendo un segundo semestre de fútbol profesional para seguir incentivando el crecimiento de esta rama en el país. La Copa América Femenina sirvió para visibilizar ese pedido a la FCF y Dimayor. Sin embargo, Ramón Jesurún no tuvo piedad con los equipos que forman parte del FPC: "Los clubes que participan no pasaron de un número minúsculo de intenciones de hacer una segunda liga femenina en 2022".