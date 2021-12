Reapareció supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández y pide herencia

Ana Lilia Arechiga causó revuelo en el año 2015 cuando en un concierto de Alejandro Fernández lo llamó “hermano” y aseguró que era hija del gran Vicente. Pues bueno, la mujer reapareció y ahora está pidiendo una parte de la herencia que dejó ‘Chente’.

Arechiga volvió a salir a la luz para asegurar que sí es hija de Vicente y tiene pruebas para comprobarlo, por lo que pidió que una parte de la fortuna que dejó el ‘Rey de la ranchera’ se le sea entregada como la hija mayor que dice ser.

“Me tiene que tocar algo, no venía por eso (…) yo quería ver a mi padre, pero por estos buitres no llegué”, aseguró en medio de la molestia en el homenaje que se le hizo al cantante en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Sobre la muerte del que dice ser su papá, no ocultó a tristeza, aunque resaltó que es una sensación extraña porque no pudo convivir con él.

“Otra persona más que se me fue. Es un sentimiento muy diferente, pero como no vivió conmigo, lo traje en el corazón, traigo el sentimiento, pero tenía que descansar algún día. Se fue a llevarle serenata a la Virgen de Guadalupe. Que de donde esté me bendiga y yo desde aquí lo abrazo con todo mi corazón”.

Finalmente, indicó que probará que es la hija de ‘Chente’ y criticó a los que sería sus hermanos, diciendo “mátense solos por su dinero, por ambición. Me dan pena”.