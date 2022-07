Marithea, campeona de la Red Bull Colombia 2021, no dirá presente en la edición de 2022. Conoce, en esta nota, todos los detalles.

Final Nacional Red Bull Colombia 2022: ¿por qué no compite Marithea?

Es oficial: Marithea, campeona en la edición de 2021, no estará presente en la Final Nacional de Red Bull Colombia 2022. De esta manera, no podrá estar en la Final Internacional de México, ya que el año pasado perdió en los cuartos de final (ante Gazir).

La fecha para el evento está confirmada: se llevará a cabo el próximo viernes 12 de agosto, en el Movistar Arena.

+¿Por qué no estará Marithea en la Red Bull?

Pese a que no haya explicado los motivos oficiales de su baja, no es la primera ausencia importante de Marithea en esta temporada en el circuito: en la FMS Colombia, que está en su primera temporada, confirmó a último momento que no sería parte por problemas con el calendario. La freestyler tenía contratos firmados con otras competencias y se superponían.

Y muchos piensan que la razón que tuvo para ausentarse de la Red Bull Colombia es similar a la que la llevó a no estar en la FMS.

+¿Quién reemplazará a Marithea?

Por la baja de Marithea, Neg es el competidor que utilizará el lugar de la freestyler de Cali. Esto se debe a que en la pasada edición se quedó con el cuarto puesto de la competencia.

Competidores :