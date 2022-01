El exfutbolista y actual miembro del cuerpo técnico de Atlético Nacional, René Higuita, hizo un conmovedor pedido en sus redes sociales, donde con urgencia solicita ayuda para su ahijado de 5 años que se encuentra herido.

El ‘Loco’ publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que denuncia que sus amigos fueron robados en la vía del Cabo de la Vela, Guajira, allí estaba su pequeño ahijado al que le dispararon en el rostro, por lo que se encuentra en delicado estado de salud.

“Servicio Social: anoche en la vía que comunica al cabo de la vela, a unos amigos les dispararon por robarles, entre los heridos está Mi ahijado de 5 años quien le impactaron en el rostro, necesito en Medellín una clínica que me lo reciba ya que está muy delicado”, dijo René en la red social.

Afortunadamente tras el pedido de Higuita, rápidamente varios hospitales lo contactaron y le van a brindar atención al niño. Así lo comunicó el ‘Loco’.

“Ya me han comunicado de varios hospitales que me reciben el niño, a lo cual les agradezco mucho Manos palma contra palma y a todos ustedes …! ahora están esperando que @GRUPOSURA complete el trámite de remisión y aceptación, que desde ayer en la noche fue solicitado y aún no dan respuesta”.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles del robo del que fueron víctimas los amigos y el ahijado de Higuita.