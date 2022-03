La semana pasada, el mundo de la música urbana se revolucionó, luego de que Residente sacara una nueva tiradera en contra de J Balvin, en una producción de Bizarrap. La nueva 'Session' que estrenó Bizarrap en su canal oficial de YouTube fue un auténtico hit. En menos de 24 horas, sumó más de 23 millones de reproducciones, pero el verdadero impacto lo tuvo en las redes sociales.

Tras el video y las letras de Residente, las reacciones no se han hecho esperar, muchos otros cantantes se han pronunciado al respecto defendiendo al uno y atacando al otro. Uno de ellos fue el influencer colombiano, 'La Liendra', quien se atrevió a escribir un par de frases en contra de René.

“Mira Residente le tiraste a un colombiano y ahora como a mi p$%& te ahogo con la mano, yo sueño demasiado bacano y mi flow es más costoso que un chocorramo. ¡Hey Calle 13! Aquí las tengo pa’ que me las beses”, rapeó el influenciador, lo que generó algunas reacciones de burla y chistes.

Y ahora, lo que menos se esperaba era que Residente le contestara a 'La Liendra' y menos que se atreviera a darle consejos para rapear mejor. “Residente me respondió, yo le conté que había hecho una tiradera, muy bacano me respondió y me dijo que si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar él me ayudaba. ¡Increíble!, gracias, yo la verdad desearía escribir como ese man, amo escribir, no soy tan bueno pero me gusta”.