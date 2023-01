El representante del jugador, Rodrigo Riep, rompió el silencio y reveló la verdadera razón por la que el volante Juan Fernando Quintero no siguió en River Plate. Lo que se sabe, según sus palabras, es que Juanfer quería seguir, pero las maneras económicas no lograron el común acuerdo.

Ahora, Juan Fernando Quintero brilla sin debutar en Junior de Barranquilla y el fútbol colombiano. Su presencia en el FPC permite que Colombia tenga un fichaje de lujo para la temporada 2023 y se espera que pueda brillar como lo ha hecho durante su carrera deportiva, que lo consideran uno de los mejores jugadores de la actualidad en Sudamérica.

Vale resaltar que Juan Fernando Quintero llegó como jugador libre a Junior de Barranquilla y firmó un vínculo hasta 2023, con opción de alargar el contrato. Mientras su presencia causa furor en el fútbol colombiano, Rodrigo Riep habló ante la prensa argentina y despejó dudas tras la no continuidad de Juanfer en River Plate.

"No sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que Juanfer continúe, pero no se pudo, no se podía hacer una 'chanchada' (mala jugada)", señaló Rodrigo Riep en Radio La Red - AM 910.

"No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River, me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club. Demichelis quería que continúe, lo llamó", agregó el representante de Juan Fernando Quintero.