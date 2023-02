Un sacerdote fue noticia esta semana por fuertes palabras que causaron indignación en una misa realizada en la reconocida Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá, luego que la cogiera en contra de los antioqueños afirmando que los “peores males” de nuestro país son ocasionados por ellos.

El cura destacó algunas virtudes de la cultura paisa, pero en general los criticó y los culpó de los delitos que han dejado mal la imagen de Colombia en el resto de países del mundo. El sacerdote aseguró que: "la cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo. Me le quito el sombrero. Pero tiene lo más malo en este mundo. Porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo".

Más de 70 asistentes que llegaban desde Antioquia terminaron indignados y molestos con lo dicho por el sacerdote, pues también aseguró que ellos “hacen ver el pecado como bueno”:

"¿Dónde hay una universidad para prostituirse? en Medellín. Más de 1.000 estudiantes para desnudarse, lo montó un paisa. El paisa puede vender el pecado como bueno, la droga, ¿Quién la distribuye en Colombia? los paisas. Porque hacen ver el pecado como bueno, pero los mayores líderes espirituales de Colombia, también están allá".

