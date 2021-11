Se busca a James Rodríguez: Al Rayyan sigue jugando en Catar y el '10' no aparece

Se va a completar un mes del último partido de James Rodríguez en Catar con Al Rayyan y todavía no hay noticias del '10' desde tierras árabes. De hecho, el equipo estuvo jugando por la Copa de Catar este sábado, 27 de noviembre, y el colombiano volvió a ser el gran ausente de la convocatoria de Laurent Blanc.

Justamente se enfrentaron con el clásico rival, Al Arabi Doha, equipo que fue el último rival que enfrentó James en la liga y el duelo en el que terminó viendo la tarjeta roja. Luego de aquel incidente con el árbitro que lo expulsó, James Rodríguez no volvió a jugar más con Al Rayyan. Por supuesto, hay que contar que después de eso recibió el llamado de Reinaldo Rueda para volver a jugar con la Selección Colombia.

De cualquier forma, la situación del '10' con Al Rayyan sigue siendo un total misterio. Hasta donde se sabe, el volante cucuteño no está lesionado. Sin embargo, las autoridades del fútbol de Catar no han emitido una sanción oficial contra el astro cafetero, de quien se dijo que recibiría un fuerte castigo por la forma en la que reaccionó tras ser expulsado.

Por ahora, no se sabe si James Rodríguez volverá jugar lo que resta del 2021. En diciembre, su equipo tiene una agitada agenda de partidos por la Copa (vs Al Wakrah, Umm Salal y Al Shamal) y luego se reanudará la Liga (Qatar SC). No hay pistas claras que indiquen que la estrella de Al Rayyan seguirá sumando minutos de competencia antes de que finalice este año.