Se siguen conociendo detalles del deceso del ‘Rey de la ranchera’ Vicente Fernández, y uno de sus nietos, Alex Fernández, publicó lo que sería una de las últimas fotografías de ‘Chente’, en donde se le ve bastante deteriorado.

Vicente fue despedido por miles de personas en un sepelio selectivo, en donde estuvo presente su hijo Alejandro que cantó algunas de las canciones más representativas de su padre y que lo convirtieron en una leyenda de la música mundial.

En dicha despedida estuvo Alex, que compartió lo que sería una de las últimas imágenes de su abuelo, allí está acompañado también de su abuela, ‘Doña Cuquita’.

“Esta es la última foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mi… te amo como no te imaginas…siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP”, escribió Alex en su Instagram.

Aquí la que sería la última foto de Vicente Fernández: