El periodista Jorge 'El Patrón' Bermúdez, quien era uno de los más críticos en las diferentes mesas de análisis y opinión, reveló la verdadera razón por la que salió de ESPN Colombia. El comunicador, en un video en su canal de Youtube, da las razones que lo llevaron a alejarse del medio deportivo.

El mismo Jorge Bermúdez no le dio espacio a los rumores y lo aclaró todo. Precisamente, muchos de los seguidores se preguntaban la razón por la que él se fue de ESPN, si fue de pronto algo más fuerte en sus intervenciones o charlas subidas de tono. No dejó nada en el aire y explicó la situación.

Jorge Bermúdez aseguró que todo se debe a una decisión netamente personal y profesiones, hay otro proyecto en marcha y según sus palabras, lejos de las pantallas y más dedicado a la redacción de textos. Esa fue la razón que lo llevó a dar un paso al costado de ESPN.

"Se me apareció una gran oportunidad profesional en el mundo editorial y no me daba tiempo, debía elegir. Por eso me tocó dar un paso al costado y terminar mi vinculación con ESPN", dijo en su canal de Youtube.