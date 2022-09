Rodolfo Hernández fue uno de los candidatos que generó polémica en las pasadas elecciones presidenciales, pero a pesar de las controversias, estuvo cerca de ser presidente de Colombia y terminó perdiendo contra Gustavo Petro, lo que lo dejó elegido como senador.

El 'Inge' ganó muchos adeptos, pero también muchos críticos, por lo que al anuncio de su renuncia como senador, ha generado comentarios de todo tipo contra el dirigente político.

Por medio de un comunicado de prensa, Rodolfo informó que no va más en el senado de la república y hasta se comparó con el futbolista argentino, Lionel Messi.

"Mi formación como ingeniero civil me ha permitido entender que lo más valioso son las acciones y no la habladuría. Con profundo respeto por la democracia, me siento como se sentiría 'Messi de portero', sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios", dijo Hernández en el comunicado.

Rodolfo informó que en los próximos días dará a conocer detalles de su futuro, pero según informó Noticias Caracol, el 'Inge' renuncia porque va a ser candidato a la gobernación de Santander.

Aquí el comunicado de Rodolfo Hernández: