La actriz colombiana Lina Tejeiro, una de las más reconocidas actualmente en la televisión colombiana, revela sus más íntimos secretos con el volante James Rodríguez, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia de Colombia, y quien además ya ha estado en dos Mundiales.

Actualmente, James Rodríguez vive unas vacaciones mientras se define su futuro en el fútbol. Su representante se sigue moviendo por Europa con la idea de poderlo ubicar, ya que es inminente su salida del Al Rayyan de Qatar. Pese a ello, existen posibilidades de que vuelva a Sudamérica o vaya a la MLS de Estados Unidos.

En los últimos días, James Rodríguez ha sido noticia más por algunos asuntos de su vida privada, se le ha relacionado con la cantante Karol G, y también se ha dicho de alguna relación con la actriz Kimberly Reyes o con la modelo venezolana Aleska Génesis. Ahora, es Lina Tejeiro, quien reveló detalles de su amistad con James Rodríguez.

Lina Tejeiro dejó al descubierto su linda amistad con James Rodríguez y los más íntimos secretos que ha compartido con el futbolista. En un video en Youtube, dio detalles de su vida privada y confesó la relación amistosa que vive con el futbolista exReal Madrid. Deja al descubierto el gran cariño y aprecio que le tiene al volante.

"Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes", dijo Lina Tejeiro en su canal de Youtube.

"Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un 'berraco', echado 'pa’ lante', excelente papá y muy guapo. El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno... Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo", agregó Tejeiro.