Teófilo Gutiérrez es uno de los mejores jugadores de la última época en el Fútbol Colombiano , está acostumbrado a dar de qué hablar dentro y fuera de la cancha, sus constantes polémicas lo han puesto en la boca de todos y, recientemente, volvió a estallar las redes sociales tras un hecho curioso que despertó la furia de todos.

El delantero, que, aún está sin equipo y está a la espera de definir su futuro, había rifado una camiseta de Lionel Messi, lo que llamó la atención de todos. El valor de la boleta era de 20 mil pesos colombianos, con lo que se buscaba regalarle un juguete a varios niños de escasos recursos. Con lo que nadie contaba, era que ninguno se la iba a ganar y la prenda volvería a quedar en manos del jugador.

“Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”.

Gutiérrez explicó en detalle el proceso de la rifa: “es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gana, que participen con una rifa de 20 mil pesos, para que puedan aportarles un juguete a los niños pobres y es una camiseta que esta firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gana y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos” , señaló 'Teo'.

Teófilo escribió en sus redes sociales, adjuntando una imagen del sorteo, que nadie externo se había quedado con la camiseta, pero agradeció a los participantes que compraron una o más boletas: “nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”.

¿En qué quedó la rifa de ´Teo'?