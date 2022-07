El pasado lunes, 18 de julio, el partido Centro Democrático se reunió en Bogotá y la cita contó con la presencia de Álvaro Uribe Vélez. Aprovecharon el momento para celebrar un nuevo cumpleaños del expresidente y le terminaron regalaron una serenata con una invitada muy especial. Marbelle asistió al lugar solo para cantarle al político antioqueño.

La artista de música popular y tecnocarrilera se lució interpretando varias canciones para alegrar a Uribe Vélez en su día especial. Por supuesto, cantó varios de sus éxitos y de otros artistas. Por ejemplo, le dedicó el tema 'Amor eterno', de Rocío Durcal y Juan Gabriel. Parte de la serenata fue grabada por Paloma Valencia, quien compartió el momento en sus redes sociales.

(VIDEO) Así fue la serenata especial que le dedicó Marbelle a Álvaro Uribe Vélez por cumplir 70 años

Sin embargo, la dedicatoria no quedó solo en la presentación de Marbelle. A modo de agradecimiento, Álvaro Uribe Vélez decidió recitarle un poema a la cantante y este momento también quedó en video y no tardó en volverse muy viral en las redes. El expresidente entonó las líneas de 'Soneto para un sencillo amor', poema escrito por el colombiano, Jorge Montoya Toro. Terminado este momento protagónico del exsenador, la artista no se contuvo: “perdóneme, pero yo lo amo demasiado”.

(VIDEO) El momento en que Álvaro Uribe Vélez le dedica un poema de amor a Marbelle