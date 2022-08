Daniel Galán hace historia en el US Open y dará un impresionante salto en el ranking ATP.

El tenista colombiano Daniel Galán no se cambia por nadie y es tendencia en este momento por las canchas de New York. El deportista de Bucaramanga hace historia en el US Open, uno de los 'Grand Slam' del tenis mundial, y ahora dará un impresionante salto en el ranking ATP.

No hay duda que Daniel Galán jugó el mejor partido de su carrera hasta ahora y así logró un triunfo histórico ante el griego Stéfanos Tsitsipás, número 4 en el ránking ATP y gran favorito al título de US Open. El bumangués se encargó de dar la sorpresa de la jornada y ahora espera seguir dando golpes en New York.

Ya es confirmado que tras esta victoria, Daniel Galán ascenderá de gran manera en el ranking ATP, pues es un triunfo en Grand Slam ante una de las raquetas más importantes del mundo. Se podría decir que es una de las grandes sorpresas de esta edición del US Open.

Actualmente, Daniel Galán es 94 en el ranking ATP. Aproximadamente, subirá 15 lugares en la próxima actualización, finalizado el US Open. Podría quedar entre los mejores 80 del planeta (entre el 75 y 79).