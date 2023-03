Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, conmueve al planeta con un video que ya es viral en las redes sociales. En medio de la convocatoria de la Selección Portugal, el astro portugués sorprendió a sus fanáticos con un mensaje que impacta y se refiere a su carrera deportiva.

Recientemente, Cristiano Ronaldo llegó a sus 834 goles en su carrera y 123 anotaciones en la Selección Portugal, siendo el goleador histórico del equipo nacional. Tras su largo y prestigioso camino por Europa, emprendió una nueva aventura por el Medio Oriente y ahora es la estrella del Al Nassr de Arabia Saudita.

Durante la previa del partido de Portugal ante Liechtenstein por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo se desahogó, habló de los momentos malos de su carrera y fue honesto ante el tema, haciendo referencia, por ejemplo, a un complejo momento que vivió en el Mundial de Qatar 2022.

"No tengo problema en decirlo, que en mi carrera he tenido muchos momentos malos. A nivel personal, primero, y profesional, después. ¿Arrepentimiento? Yo creo que en la vida no hay tiempo para arrepentirse. La vida continúa, la vida sigue. Aprendemos de ella, independientemente de lo que hagamos, haciéndolo bien o no tan bien, forma parte de nuestra evolución como seres humanos", dijo Cristiano Ronaldo en rueda de prensa.