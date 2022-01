Los últimos días del delantero del Atalanta, Luis Fernando Muriel, no han sido los mejores, ya que se contagió de Covid y por este motivo no podrá estar con la Selección Colombia para los duelos por Eliminatorias ante Perú y Argentina, pero además de lo anterior al atacante le apareció una demanda.

Según contó la ex esposa de Luis, Paula Rentería, en una entrevista al programa ‘Zona Zero’, decidió demandar al futbolista debido a que según ella el jugador no ha cumplido con los acuerdos a los que habían llegado en cuanto a la manutención de las tres hijas que tienen, el cual sería de 30 millones mensuales.

"Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él. Pero en vista de que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser", contó Paula.

Y agregó: "No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja".

De esta manera las cosas para Muriel no van muy bien, tanto en lo deportivo como en lo personal, ya que se ve envuelto en esta polémica con su ex pareja e hijas.