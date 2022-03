Egan Bernal continúa su recuperacion, luego del terrible accidente que sufrió a finales de enero de este año, cuando se encontraba en los últimos preparativos para enfrentar la temporada 2022. Si bien las últimas informaciones del capo del Team Ineos han sido muy positivas, ahora fue noticia por algo fuera del campo del ciclismo.

Resulta que en las últimas horas, el ciclista colombiano emitió un comunicado oficial por medio de sus historias de Instagram en la cual señala duramente a la empresa Ramo por haber producido y vendido un producto con el nombre 'Egansito', el cual, según Bernal, no contó con ninguna autorización suya para la emisión.

"Hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, donde se expresa 'orgullo' hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo, como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto", aseguró Egan.

Tras esto, Ramo no demoró en anotar su respuesta al ciclista y explicó de qué se trató lo hecho por la empresa con su producto: "El homenaje “egansito” nunca fue publicidad ni se hizo una campaña. Este fue un homenaje, que una marca con 71 años de historia en el país rindió de todo corazón a un gran deportista que merecía nuestra más sincera admiración".

Y agregaron: "Nuestra admiración por Egan, era y seguirá siendo sincera y totalmente ajena a nuestras dinámicas comerciales. Resaltamos como una comprobación de lo anterior, que según lo muestran las cifras de consumo de producto, ese mes de junio las ventas de Gansito no solo no crecieron, si no que fueron inferiores a los dos meses anteriores".