En las últimas horas en las redes sociales empezó a circular la información que indicaba que el director técnico Mayer Candelo se encontraba hospitalizado, lo que motivó al DT a salir a desmentir dicha noticia.

Y es que el reconocido periodista Hernán Peláez contó en la emisora W Radio que le habían dicho que Mayer se encontraba en la ciudad hospitalizado, lo que generó de inmediato que se regara la ‘bola’, de una noticia que no era cierta según Candelo.

Por medio de su cuenta de Twitter el ex capitán de Millonarios salió en un video a aclarar todo y aseguró que afortunadamente se encuentra muy bien de salud, no ha estado hospitalizado, no se ha muerto y “hay Mayer para rato”.

“No sé qué persona desocupada o malintencionada anda publicando desde el viernes (14 de enero) que yo estaba en UCI, intubado y que me había muerto”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Gracias a Dios, estoy bien de salud, tranquilo, en mi casa, no estoy enfermo de nada, ni con operaciones del corazón, como andan publicando. Quería hacer este video para que no se dejen engañar de la gente que anda diciendo cuentos que no son”, enfatizó Candelo.

Aquí el video completo de Mayer Candelo desmintiendo que estuviera hospitalizado o muerto: