El atleta Carlos Quitana finalmente cumplió su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 al completar satisfactoriamente la prueba de Esquí de Fondo 15 km. Lastimosamente, el esquiador colombiano no llegó en su mejor forma para esta exigente prueba y terminó llegando en el último lugar de la prueba. Sin embargo, ese resultado fue anecdótico porque lo que ocurrió al llegar a la meta quedará grabado para siempre en su recuerdo.

+ Video: las palabras de Carlos Quintana tras su participación en los JJ.OO de Invierno, Beijing 2022

Con un tiempo de 17' 4''', Quintana se ubicó en la casilla 95 de la prueba. Cuando se aproximaba al final, los fanáticos que estaban en la grada lo comenzaron a aplaudir para darle ánimo por el esfuerzo que había demostrado. Al cruzar la meta, lo estaba esperando el finlandés, Iivo Niskanen, quien ya tenía asegurada la medalla de oro. Estaba allí para recibirlo, darle la mano y felicitarlo por no haberse rendido a pesar del resultado: "Le he dicho 'muy bien'. Todos los deportistas deben respetarse entre ellos, todo el mundo ha trabajado mucho para estar aquí".

Después de la prueba, el colombiano reconoció que no había sido su día y que la preparación que había tenido para llegar a esta competencia no había sido la mejor. Reconoció que pudo haberlo hecho mucho mejor, pero no dejó de agradecer el cariño de los asistentes y se sintió feliz por haber participado en los Juegos Olímpicos.

(VIDEO) Este fue el enorme gesto de deportividad que tuvo el campeón Olímpico de esquí con el atleta colombiano, Carlos Quintana